11 Января 2022
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Общество За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Мировой рекорд: в США за сутки выявлено более 1,13 млн случаев COVID-19

В США выявили как минимум 1,13 миллиона новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает Reuters, отмечая, что эта цифра стала новым мировым рекордом.

При этом еще не все штаты сообщили о числе новых случаев - где-то данные не обновлялись из-за праздников. Резкий рост заболеваемости специалисты связывают с распространением штамма "Омикрон".

Кроме того, зарегистрировано рекордное количество госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января, когда за сутки выявили свыше 1 млн случаев, пишет Regnum.

По данным Университета Джонса Хопкинса, 10 января число случаев инфицирования коронавирусом в США с начала пандемии достигло 60 миллионов.

В конце декабря Центр по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране – составляет 73% от всех случаев, в которых определялся штамм.

В сентябре сообщалось, что в США от COVID-19 погибло уже почти 676 тысяч человек, что превысило число жертв в результате эпидемии "испанки" (так называемого испанского гриппа) в 1918—1919 годах.

Теги: сша, коронавирус, рекорд



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