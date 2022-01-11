Pfizer анонсировала к марту вакцину, которая защитит от "омикрона"

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла пообещал, что компания уже к марту выпустит вакцину, которая будет по-настоящему защищать от "омикрона". Об этом сообщает CNBC.

Бурла заявил, что уже начато производство первых доз, и многие хотят, чтобы она была готова как можно скорее. Также он пообещал, что новый препарат будет защищать и от других штаммов коронавируса. То же самое обещали ранее насчет первых вакцин.

Телеканал отмечает, что данные из Великобритании показали, что вакцины Pfizer и Moderna имеют почти нулевую эффективность против "омикрона" всего через 5 месяцев. Данные из Канады и Дании свидетельствуют об отрицательной эффективности вакцин уже через два-три месяца. То есть вакцины увеличивают риск заболевания по сравнению с непривитыми.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансел сообщил, что спрос на новые вакцины со стороны правительств высок, поскольку они готовят регулярную вакцинацию против вируса. О спросе среди населения он не сказал.

В декабре Бурла заявил, что новая вакцина будет трехдозовой. Сейчас он сказал, что по поводу четвертой дозы еще неясно. Pfizer проведет эксперименты, чтобы определить, необходим ли четвертый укол.

Сенатор Алексей Пушков полагает, что за третьей дозой введут четвертую, потом пятую и т.д. И все это делается исключительно в интересах Биг Фармы. К слову, результаты ковид-вакцинации в США, как и в других странах, практически нулевые: общая смертность по итогам года и в последние месяцы будет намного больше средней и, возможно, даже выше прошлогодней. Сейчас в стране ставятся мировые рекорды по числу новых случаев ковида.