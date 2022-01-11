Депутат Милонов съездил в Казахстан: "В Алма-Ате никто не заправляет машины сжиженным газом"

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") рассказал о своей поездке в Казахстан во время чрезвычайной ситуации.

По его словам, в Нур-Султане все было спокойно, а вот в Алма-Ате "сразу чувствуешь что-то не то".

"Больше всего я общался с русскими людьми. Мне было важно понять происходящее глазами моего соотечественника, который сейчас живет в Казахстане. С удивлением я увидел что как-то немногие разделяют позицию радикалов. Я не встретил ни одного, хотя мои беседы со многими проходили без камер и микрофона. Конечно, люди чем-то могут быть недовольны, но надо понять, что то, что нам говорили о мотивах людей, вышедших на площади, это для Алма-Аты, где были самые большие беспорядки и столкновения, это вообще не актуально. В Алма-Ате никто не заправляет машины сжиженным газом, там все ездят на бензине. И история о том, что люди вышли из-за газа — это не так. Действительно вышла группа людей, вышли оппозиционные партии. Да, повышение цен стало одной из ключевых тем этого митинга, но эта тема не коснулась каждого", - рассказал Милонов в эфире "Эха Москвы".

Парламентарий считает, что мирные митинги начались по экономическим причинам. "Они вышли не для того, чтобы отстаивать права трансгендеров, а из-за экономических причин. Это нормально. <…> Московские соевые куколды могут продолжать спокойно пить ванильный раф, не напрягаться, никто их там не вспоминал. Действительно есть экономические причины, повышаются цены. Цены на топливо там ниже, чем у нас. Но есть основания для беспокойства у людей: инфляция, нестабильность. Люди вышли на мирный митинг. Это была обычная вещь. Они ни палок, ни рогатин с собой не брали. У полиции тоже была такая установка, что люди выходят на мирный митинг, все нормально. И полиция туда пошла без оружия, никто не собирался никого разгонять. Я об этом разговаривал в частных разговорах с казахстанскими силовиками, они говорили, что не собирались никого трогать и пришли смотреть за порядком. И мы бы даже не обратили внимания на первый митинг. Но проблема в том, что в этот митинг <…> влились силы людей, которые не понимают в политике и экономике. Они не выдвигали требований, они просто организованно пришли, чтобы слиться с мирными митингующими".

"Это безусловно было внешнее вмешательство, это не внутренняя история, не внутренний конфликт. <…> Есть внутренний конфликт. Используя внутренний конфликт внешние силы могут спокойно добиться своих целей. То, что самые высокопоставленные силовики в Казахстане причастны к этому — 100%. Многие из них, кстати, уже арестованы. А силовики никогда не действуют в отрыве от других руководителей. Это не восстание, не полицейский переворот. <…> Силовики на уровни МВД в этом участвовали", - заключает российский депутат.