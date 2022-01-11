КНДР провела второе испытание гиперзвуковых ракет

11 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК За рубежом
Испытания северокорейского аналога &quot;Искандера&quot; (2019) | Фото: http://kcna.kp/

КНДР провела второе испытание гиперзвуковых ракет

КНДР отмечает наступивший год испытаниями гиперзвукового оружия. Предыдущий запуск ракеты был зафиксирован в четверг, а сегодня стало известно об очередных испытаниях.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея во вторник в 07.27 произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты из внутреннего района в направлении своего восточного побережья.

5 января Академия национальной обороны КНДР сообщила об испытательном запуске гиперзвуковой ракеты.

"Успешное испытание в секторе гиперзвуковой ракеты имеет такое стратегическое значение, что оно ускоряет выполнение выдвинутой на VIII съезде партии задачи по модернизации государственных стратегических вооруженных сил и служит выполнением важнейшей ядровой задачи из первоочередных 5 задач перед областью стратегического оружия в пятилетнем плане", - сообщало тогда Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подробности сегодняшних испытаний северокорейская сторона пока не приводит. По данным японского информагентства Kyodo, ракета двигалась со скоростью, в десять раз превышавшей скорость звука, дальность полёта составила 700 километров. Она упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, не причинив повреждений кораблям или самолётам.

Теги: КНДР, Корея, гиперзвуковое оружие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 988

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети