КНДР провела второе испытание гиперзвуковых ракет

КНДР отмечает наступивший год испытаниями гиперзвукового оружия. Предыдущий запуск ракеты был зафиксирован в четверг, а сегодня стало известно об очередных испытаниях.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея во вторник в 07.27 произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты из внутреннего района в направлении своего восточного побережья.

5 января Академия национальной обороны КНДР сообщила об испытательном запуске гиперзвуковой ракеты.

"Успешное испытание в секторе гиперзвуковой ракеты имеет такое стратегическое значение, что оно ускоряет выполнение выдвинутой на VIII съезде партии задачи по модернизации государственных стратегических вооруженных сил и служит выполнением важнейшей ядровой задачи из первоочередных 5 задач перед областью стратегического оружия в пятилетнем плане", - сообщало тогда Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подробности сегодняшних испытаний северокорейская сторона пока не приводит. По данным японского информагентства Kyodo, ракета двигалась со скоростью, в десять раз превышавшей скорость звука, дальность полёта составила 700 километров. Она упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, не причинив повреждений кораблям или самолётам.