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Общество Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми после повышения стоимости проезда горожане массово скупают годовые проездные

В Перми 10 января, в первый день продаж проездных по новым ценам, горожане купили более 2 тыс. гражданских проездных и более 3 тыс. льготных проездных. Самым популярным во всех категориях оказался безлимитный проездной на один месяц, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Также активно покупают безлимитные проездные на год, который подразумевает самую большую скидку: уже приобретено более 240 таких проездных. Для сравнения, за 2021-й таких проездных было продано 76.

"Безлимит на сутки" стоит 124 руб., на полмесяца – 891 руб., на месяц – 1 тыс. 683 руб., на квартал – 4 тыс. 752 руб., на год – 12 тыс. 870 руб. и "40 поездок на месяц" за 1 тыс. 188 руб. Для льготных категорий – школьников 5-11-х классов, студентов, пенсионеров и членов многодетных малоимущих семей – доступны проездные "30 поездок на квартал" за 693 руб., "Безлимит на полмесяца" за 693 руб. и "Безлимит на месяц" за 990 руб.

Напомним, с 10 января 2022 г. начало действовать новое тарифное меню. Стоимость разовой поездки вырастет с 26 до 33 руб. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требовали отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решения гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на её повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчёта тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.

Теги: Пермь, проездной, тариф



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