Школьников Прикамья начнут вакцинировать от COVID-19 уже в этом году

Школьников Пермского края с 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции уже в этом году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главного эпидемиолога регионального минздрава, доктора медицинских наук Владислава Семерикова. По его словам, массовая иммунизация подростков обеспечит коллективный иммунитет в общеобразовательных учреждениях. При этом прививка абсолютно добровольная и проводится только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя ученика.

"По итогам прошлого года мы, медики, видим, что доверие к вакцинации против COVID-19 среди населения в целом выросло. Новый национальный календарь профилактических прививок будет еще одним шагом в управлении инфекционными заболеваниями в нашем регионе при достижении коллективного иммунитета, прежде всего – в детских и взрослых организованных коллективах. Нужно учитывать, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в 2021 году выросла в 10 раз среди детского населения и требует безотлагательных мер. Для иммунизации будет использоваться вакцина Спутник-М с уменьшенным содержанием антигена (второй компонент вакцины Спутник V)", – обозначил Владислав Семериков.

Напомним, что приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 № 1122н в Национальный календарь профилактических прививок включена вакцинация против новой коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

При этом, в конце декабря в Перми, в Саду камней возле станции Пермь II проходил пикет против QR-кодов и принудительной вакцинации. Акция ранее была согласована с городскими властями и администрацией губернатора. Заявленное число участников - 50 человек. Но, по предварительным данным, на площадке, несмотря на холодную погоду, собралось больше протестующих. В их числе были сотрудники предприятий, отказавшихся вакцинироваться и в результате отстраненные от работы.