В РАН посоветовали россиянам не бояться введения продуктовых карточек

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал условие, при котором в России могут быть введены продуктовые карточки.

Экономист считает, что если потребительские цены продолжат расти, то либо правительство начнет субсидировать производство самых важных продуктов, либо в стране введут карточки на продовольствие.

Он напомнил, что такие меры применяются во многих странах мира, и их не стоит бояться.

"У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — пояснил экономист РИА Новости.

В октябре в России предложили ввести продуктовые карточки для социально незащищенных слоев населения, как это в конце 30-х годов XX века сделал в США Рузвельт. По мнению директора Института права и развития ВШЭ Алексея Иванова, такая мера помогла бы снизить бедность и сформировать устойчивый и долгосрочный спрос на отечественную сельхозпродукцию.