Контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана до 23 января - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал вывод иностранного контингента ОДКБ из страны с 13 января. По его словам, процесс займет не более 10 дней, то есть к 23 января в стране не останется иностранных военных.

Во время выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента) Токаев заявил, что попытка госпереворота в Казахстане провалилась. "Террористические атаки против Казахстана готовились несколько лет. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы", - добавил президент.

Он раскритиковал работу спецслужб: "КНБ Казахстана не разглядел критическую угрозу национальной безопасности в случае с беспорядками".

"В целом острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная", - полагает президент.

Он заявил о необходимости кардинально реорганизовать систему безопасности в Казахстане, укрепить нацгвардию, увеличить численность подразделений. Также Токаев призвал ужесточить в Казахстане ответственность за нападение на представителей власти и неподчинение их законным требованиям

Кроме того, Токаев призвал реализовать в Казахстане комплекс мер по противодействию религиозному экстремизму, не допустить его сращивания с криминалом.