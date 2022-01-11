Суд оставил под арестом бывшего замглавы Магнитогорска

Челябинский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя главы Магнитогорска Валерия Измалкова, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, Измалков 2 декабря по решению суда был заключен под стражу на два месяца. По версии следствия, в 2015-2017 гг. он получил взятку в сумме более 2 млн рублей от предпринимателя за передачу в аренду земельных участков на территории города.

Адвокат обвиняемого обжаловал избранную меру пресечения. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, он просил отменить постановление районного суда, вынести новое решение и в удовлетворении ходатайства следователя отказать, мотивируя тем, что доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, не обоснованы.

Суд оставил жалобу адвоката без удовлетворения.

Валерий Измалков занимал должность заместителя главы Магнитогорска до октября 2019 года.