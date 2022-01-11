Екатеринбуржец просит главу СК разобраться в ситуации с его 4-летней дочерью

Житель Екатеринбурга обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Мужчина утверждает, что его бывшая жена не разрешает оказать медицинскую помощь их общей дочери.

Как рассказал Валерий в своем видеообращении (есть в распоряжении Накануне.RU), у его 4-летней дочери с рождения выявлены проблемы со здоровьем по неврологии, которые есть и по сей день. По словам екатеринбуржца, согласно экспертизе, лечение необходимо провести до того, как девочке исполнится 5 лет, в противном случае она может стать инвалидом.

"У девочки есть мать, которая в принципе не желает заниматься здоровьем дочери. И мне, отцу, препятствует этим заниматься, так как это мешает ей устраивать свою личную жизнь и вдобавок к этому создает для ребенка физические неудобства", - утверждает Валерий.

По его словам, все инстанции, куда он обращался, "не желают верить фактам и доказательствам". Он заявляет, что врачи признали дочь здоровой и не нуждающейся в лечении. Мужчина считает, что имел место "подлог документов со стороны сотрудников минздрава".

В итоге Валерий принял решение обратиться к Александру Бастрыкину.

"Прошу вас дать распоряжение на проведение тщательной проверки по вышеизложенному. А также прошу вас взять под свой личный контроль рассмотрение моего заявления", - говорится в обращении.

В Следственном комитете РФ уже отреагировали на просьбу уральца.

"К председателю СК России Александру Бастрыкину обратился житель Екатеринбурга, сообщивший о препятствовании в получении квалифицированной медицинской помощи ребенку со стороны бывшей супруги. Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ситуации, озвученной в обращении", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Там добавили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.