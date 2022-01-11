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Общество Свердловская область
новый год, елка, гирлянда (2016) | Фото: Накануне.RU

"Спецавтобаза" рассказала, куда и как свердловчане могут выбросить новогодние елки

Во всех свердловских муниципалитетах, на которые распространяется деятельность ЕМУП "Спецавтобаза", сбор новогодних елок будет осуществляться с 15 по 25 января. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, именно в этот период запустят отдельные машины, которые будут собирать только живые елки, выброшенные в отсеки для КГМ (крупногабаритные отходы).

"Очень важно понимать, что выбрасывать новогодние деревья целиком в обычные контейнеры для ТКО нельзя. Полностью в баках они, как правило, не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что мы настоятельно рекомендуем оставить елку в отсеке для КГМ, предварительно сняв с нее украшения", — рассказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля.

В случае, если подобных контейнеров у дома нет, дерево необходимо оставить рядом с контейнерами, но, опять же, без новогодних игрушек. Все деревья, собранные в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Сысерти и Арамили, отправят на полигон "Северный", где специальная установка раздробит их в щепу. В дальнейшем ее отправят в питомники растений или будут использовать для технологических нужд предприятия. В прошлом году "Спецавтобаза" приняла в пунктах сбора новогодних деревьев 219 елок.

От искусственной елки также следует избавляться уже в разобранном виде. Если же подобное невозможно, следует оставить ее в отсеке для крупногабаритных отходов.

Напомним, что Немузей мусора в Екатеринбурге также объявил о готовности принять новогодние живые елки для дальнейшей переработки. Как следует из соцсетей Немузея, деревья будут передроблены, а полученные щепки пойдут на обустройство сада для жителей дома на Антона Валека, 12.

Теги: Спецавтобаза, елка, мусор, ТКО



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