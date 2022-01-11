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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Тюмень, Карла Маркса, 121, разрушение дома (2016) | Фото: vk.com

Путин, помоги! В Тюмени дети сняли репортаж об аварийном доме

В Тюмени дети записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с аварийным домом по ул. Карла Маркса, 121, передает корреспондент Накануне.RU.

Дети сняли репортаж, в котором максимально подробно расписывают недостатки здания: разваливается на глазах, из стен выпадают кирпичи, вываливаются окна, есть проблемы с вентиляцией, дом покрыт опасной черной плесенью, в подъездах отсутствуют батареи, пол в доме забит фанерой, нет детской площадки.

Видеозапись опубликована в соцсетях.

Дом по улице Карла Маркса, 121 является общежитием и относится к управляющей компании "Легион". По данным из открытых источников, капитальный ремонт (а именно замена теплового узла и водонагревателей) был проведен в 2010 году. Аварийным и подлежащим реконструкции здание было признано в 2017 г.

В 2016 году здесь отпала часть стены. В УК "Легион" объяснили разрушение стены "систематическим намоканием" из-за незаконной перепланировки.

Расселение дома запланировано до 1 января 2029 года.

Теги: аварийный дом, общежитие, Карла Маркса 121



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.03.2016 16:16 Мск В Тюмени стена дома начала рассыпаться из-за незаконной перепланировки в одной из квартир


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