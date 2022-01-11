11 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
Алма-Ата, флаг Казахстана (2016) | Фото: Накануне.RU

Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил парламенту кандидатуру на пост нового премьер-министра страны. Он предложил назначить главой кабинета министров бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова. С 5 января, когда предыдущее правительство было отправлено в отставку, Смаилов был врио премьер-министра.

Парламенту Казахстана потребовалось всего 15 минут, чтобы утвердить внесенную президентом кандидатуру. Токаев тут же подписал указ о назначении нового главы правительства.

Теги: алихан смаилов, премьер-министр, казахстан, касым-жомарт токаев



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