Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил парламенту кандидатуру на пост нового премьер-министра страны. Он предложил назначить главой кабинета министров бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова. С 5 января, когда предыдущее правительство было отправлено в отставку, Смаилов был врио премьер-министра.

Парламенту Казахстана потребовалось всего 15 минут, чтобы утвердить внесенную президентом кандидатуру. Токаев тут же подписал указ о назначении нового главы правительства.