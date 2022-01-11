Виктор Шендерович покинул Россию из-за возможного уголовного преследования

Журналист и писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) уехал из России из-за иска бизнесмена Евгения Пригожина о клевете. По этой статье возможно возбуждение уголовного дела. "Я принял решение переждать снаружи", — сообщил Шендерович на своей странице в Facebook.

Пригожин подал иск в отношении Шендеровича, а также радиостанции "Эхо Москвы" и возглавляющего ее Алексея Венедиктова. Бизнесмен требует удалить информацию о нем из публичного доступа, выпустить опровержение и взыскать с ответчиков по 5 млн руб.

В конце декабря суд вынес решение о взыскании с радиостанции 1 млн руб., а с Шендеровича – 100 тыс. руб. После этого Пригожин написал заявление на Шендеровича уже в полицию – статья о клевете предусматривает лишение свободы, также фигуранты могут ограничиваться в передвижениях на время следствия по этой статье.