Екатеринбургскую гимназию "минируют" второй день подряд

Из МБОУ гимназия №161 в Екатеринбурге второй день подряд с утра эвакуируют школьников. Причиной, как и вчера, послужило сообщение о минировании здания, которое руководство образовательного учреждения не может игнорировать. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе департаменте образования города.

На место уже приехали сотрудники экстренных служб для принятия всех необходимых мер.

Напомним, что вчера сообщение о минировании также получила школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов, откуда эвакуировали 653 обучающихся и 47 сотрудников. После проверки силовиков никаких бомб найдено не было. В 12.00 школа возобновила свою работу.

Из гимназии №161 вчера были эвакуированы 827 учеников и 53 сотрудника школы. Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию и все помещения здания, ничего взрывоопасного не обнаружено. Занятия во вторую смену в гимназии также были отменены.

Напомним, также похожий инцидент произошел сегодня в Перми: из-за ложного сообщения о взрыве эвакуировали элитную гимназию.