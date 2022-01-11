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победитель ралли дакар (2018) | Фото: Накануне.ru

Команда гонщика Карякина возвращается в Екатеринбург после снятия с "Дакара-2022"

Команда известного уральского гонщика Сергея Карякина возвращается из Дубая в Екатеринбург после снятия с ралли "Дакар-2022".
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Напомним, в воскресенье экипаж Карякина попал в серьезную аварию на седьмом этапе "Дакара". Как рассказывал штурман Антон Власюк, произошло лобовое столкновение с другим экипажем.

Затем пострадавшую технику доставили в лагерь. В окружении уральского гонщика выражали надежду, что машину удастся отремонтировать к следующему старту, однако сделать этого не удалось. В итоге было принято решение о снятии с соревнований.

Как сообщила сегодня команда Сергея Карякина в Instagram, спортсмены прилетят в Екатеринбург поздно вечером 11 января. Перед возвращением они сдали технику в порт.

Напомним, ранее Карякин рассказывал, что стал испытывать трудности в поиске спонсоров для участия в ралли "Дакар" после того, как стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области.

Теги: Карякин, Екатеринбург, возвращение



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