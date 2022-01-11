В Челябинске проводится проверка по факту смерти рабочего в результате пожара в цехе

В Челябинске проводится доследственная проверка по факту смерти рабочего в результате пожара в цехе по производству матрасов на улице Хлебозаводская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание произошло днем 10 января. Горела готовая продукция. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. В ходе тушения был обнаружен человек без признаков жизни. Два человека госпитализированы.