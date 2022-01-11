В посольстве РФ не видят логики в призыве США "вернуть войска в казармы"

В посольстве РФ в Вашингтоне не понимают логику, при которой первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, при том что Штаты не хотят обсуждать численность войск в Европе.

"Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует "вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель", в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе", — говорится в сообщении на странице посольства РФ в США в Twitter.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия способна самостоятельно решать, где размещать войска на собственной территории и как проводить военные учения.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что переговоры России и США в Женеве о стратегической стабильности были сложными, прогресса по вопросу нерасширения НАТО достичь не удалось.