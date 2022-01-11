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Экономика В России
Стройка на Декабристов 20 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В правительстве РФ заявили о рекордном объеме ввода жилья за год

Кабмин России объявил основные итоги 2021 года в строительной сфере, который завершился рекордным объемом ввода жилья.

Согласно предварительным данным, речь идет о 90 млн кв. м. В 2022 году в правительстве ждут таких же результатов, отмечая при этом созданный задел для дальнейшего роста — увеличившийся объем выданных разрешений на строительство, а также выросший градостроительный потенциал, который по итогам прошлого года оценен в 388 млн кв. м.

Прошлогодний показатель в 90 млн кв. м. на 9% превысил итог 2020 года с 82,2 млн кв. м.

Впрочем, для достижения годовых объемов ввода в 120 млн кв. м к 2030 году, как этого требует нацпроект "Жилье", потенциал нужно нарастить до 502 млн кв. м. Ставку в Белом доме делают, в частности, на механизм комплексного развития территорий — сейчас в его рамках определено около 650 территорий с градостроительным потенциалом в 117 млн кв. м. Прогнозный объем строительства жилья в рамках этого механизма оценивается в 150 млн кв. м., пишет "Коммерсант".

Напомним, застройщикам в России хотят дать послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%. С этой целью предполагается упростить получение кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса.

Теги: жилье, квартиры, недвижимость



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