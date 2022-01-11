S7 планирует испытать компоненты космической ракеты в 2022 году

Компания S7 Space в текущем году намерена испытать баки разрабатываемой ракеты-носителя космического назначения в сторонней лаборатории.

Как сообщил директор департамента технологических разработок компании Арсений Кисарев, испытания баков уменьшенного размера диаметром 1,5 метра должны показать прочность конструкции. Конкретная лаборатория для этого еще не выбрана.

Кисарев не исключил, что испытания пройдут на стенде головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, сообщает ТАСС.

В сентябре 2020 года центр разработок S7 сообщил, что в 2019 году приступил к созданию ракеты-носителя легкого класса с возвращаемой ступенью. Это будет легкая ракета-носитель с перспективой использования наработок при промышленном изготовлении РН среднего класса для запуска с космодрома "Морской старт".

Несмотря на то, что доля России в коммерческом освоении космоса просто ничтожна (и власти это видят, признают и даже иногда стыдятся), даже единичные проекты энтузиастов по освоению этой сферы продолжают закрываться. Печальная судьба постигла спутникостроительную компанию Dauria, разработчика легких ракет "Лин Индастриал", группу компаний "Галактика", многократные смены руководства и планов преследуют владельца комплекса "Морской старт" - космическое предприятие группы S7 - S7 Space.