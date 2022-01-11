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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО В России
Министерство финансов РФ, минфин (2018) | Фото: nakanune.ru

Минфин: доходы от расширения НДД оцениваются в 84 млрд за пять лет

Режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли предложили расширить на 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Коми.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса. Документ подготовлен депутатами Госдумы Павлом Завальным и Ольгой Ануфриевой. Если инициатива будет одобрена, в периметр НДД могут попасть сложные месторождения – с высокой степенью выработанности и со сверхвязкой нефтью. В частности, НДД предлагают распространить на участки третьей и четвертой групп из пяти.

Главная идея критериев Минфина – простимулировать компании увеличить добычу за счет улучшения условий для участков с трудноизвлекаемыми запасами в пределах определенной квоты. По оценке министерства, расширение периметра НДД приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 84 млрд руб. в 2023–2027 гг. при условии выполнения компаниями взятых на себя обязательств по увеличению добычи нефти, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Министерство финансов России определилось с корректировками режима налога на дополнительный доход для нефтегазовой отрасли.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова предложила начать применять режим НДД на всю нефтяную отрасль России с 2022 года.

Теги: Минфин, НДД, нефтегазовая отрасль



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