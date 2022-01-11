На Кубани расследуют дело против солдат за пощечину памятнику

В Краснодарском крае инициировано уголовное дело против военнослужащих за пощечину памятнику погибшим воинам.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ, это произошло во время отработки боевых приемов. Один из военнослужащих демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приемы, при этом второй осуществлял видеосъемку. Военнослужащим грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным Telegram-канал Kub Mash, инцидент случился в хуторе Молькино. Военнослужащие - срочники, призванные из Дагестана и Чечни.