Снизился проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет

Качество приема в высшие учебные заведения России в 2021 году снизилось.

Как следует из результатов мониторинга НИУ ВШЭ, который проводился при поддержке Минобрнауки, средний проходной балл на бюджетные места упал на 0,5 по сравнению с 2020 годом. Эксперты в области образования связывают тенденцию с особенностями второго года эпидемии коронавируса: дети уже не сидели на жестком локдауне один на один с учебниками, а учителя стали менее снисходительными к "жертвам удаленки". Повлияло на снижение проходного балла и увеличение числа бюджетных мест. Кроме того, в сегменте платного обучения "средний чек" за первый курс вырос на 10%, пишут "Известия".

Тем временем, пятерка вузов, куда поступают выпускники школ с самым большим средним баллом по ЕГЭ, в прошлом году практически не изменилась в сравнении с 2020.

На первом месте Московский физико-технический институт со средним проходным баллом на бюджет в 97,1, в вуз поступили 914 абитуриентов. Второе место занимает Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с приростом среднего проходного балла на бюджет в 0,5 (96,7 — средний балл), куда в 2021 году поступили 405 выпускника.

Замыкает тройку московский филиал Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с 96,3 средним проходным баллом на бюджет. Туда в прошлом году поступили 2 тыс. 411 выпускников школ, сообщает РБК.