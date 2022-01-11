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метро, Москва, напольная разметка, станция Тверская (2013) | Фото: Газета.RU

В метро Москвы отрицают использование Face Pay для контроля за масочным режимом

Информация о применении сервиса Face Pay для контроля за ношением защитных масок в московском метро не соответствует действительности.

По данным учреждения, у работников ГКУ "Организатор перевозок", которые отвечают за проверку соблюдения масочного режима в московском транспорте, нет доступа к базе данных сервиса.

Отмечается, что система не позволяет обеспечить контроль за соблюдением масочного режима, так как для этого нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество. При регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются, сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу московского метро.

Ранее издание Ferra со ссылкой на президента аналитической компании "Крибрум", члена СПЧ Игоря Ашманова сообщило, что систему Face Pay использовали для выписывания штрафов за отсутствие маски.

Напомним, система заработала в московском метро в октябре 2021 года. Примечательно, что прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира.

Теги: метро, Москва, маски, Face Pay



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