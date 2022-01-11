Беспилотные такси появятся в Москве в феврале

Кабмин России устранил межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима, в рамках которого в стране будут запущены беспилотные такси.

В настоящее время осуществляется финальная доработка текста, публикация программы запланирована в январе. В этом же месяце состоится принятие постановления правительства.

В проекте программы уточнены обязанности субъекта режима ЭПР, которым в данном случае выступает одна из структур "Яндекса" – ООО "Яндекс.Испытания".

Беспилотные такси начнут ездить по Москве в феврале, пишут "Ведомости".

Ранее московские власти прокомментировали запуск беспилотного такси от "Яндекса" на улицах столицы. Тестирование начнется в ближайшее время, и Москва станет первой европейской столицей с таким видом транспорта.