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портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: по итогам прошедшего года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов

По итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в текущее году.

Как следует из рейтинга влияния губернаторов, составленном АПЭК, в их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской областей, Карелии и Марий Эл. Главы Москвы, Чечни и Тульской области стали лидерами списка.

Как следует из документа, на фоне более стабильной эпидемиологической ситуации перестановки могут быть проведены в конце января-феврале, в случае более проблемной подобные решения могут быть отложены до середины марта-начала апреля 2022 года.

По словам экспертов, позиции руководителей усиливают выгодные контракты, одобренные заявки на кредиты и анонсирование реализации крупных проектов, а причинами ротации губернаторов могут стать нерешенные социальные проблемы и коррупционные скандалы, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, перед региональными выборами 2022 года федеральный центр с большой вероятностью продолжит "точечную" ротацию глав российских регионов.

Прежде всего, она касается старожилов — например, главы Саратовской области Валерия Радаева, говорится в очередном докладе "Госсовет 2.0" коммуникационной группы "Минченко консалтинг". Как считают аналитики, новых отставок стоит ждать предстоящей весной.

Теги: губернаторы, регионы, отставки, выборы



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