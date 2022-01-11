Банк России оценил сокращение доли доллара в международных резервах РФ

Доля доллара США в международных резервах России к 30 июня 2021 года упала до 16,4% по сравнению с 22,2% в аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в "Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Как следует из документа, в целом за год, ко второму полугодию прошлого года объем активов регулятора в иностранных валютах и золоте вырос на $24,3 млрд — до $585,3 млрд.

Как и годом ранее, наибольшую долю в международных резервах России к 30 июня занимал евро. За год показатель вырос с 29,5 до 32,3%. Доля золота сократилась: с 22,9 до 21,7%.

Доля юаня увеличилась на 0,9 п. п. до 13,1%, фунта стерлинга — с 5,9 до 6,5%. На иены, канадские, австралийские и сингапурские доллары, пришлась десятая часть резервов.

Как сообщалось, объем золотовалютных резервов России достиг рекордных объемов. На 1 сентября они составили $618,181 млрд, увеличившись на $17,178 млрд (2,86%) по сравнению с августом.