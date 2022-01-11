СМИ: Москву к февралю может ждать пятая волна коронавируса

С конца прошлой недели заболеваемость COVID-19 в Москве растет.

Так, 6 января оперативный штаб города сообщил о 2 тыс. 357 выявленных случаях коронавируса, 7 января – уже о 3 тыс. 694, 8 января – о 3 тыс. 72, а 9 января – 3 тыс. 274, 10 января – 2 тыс. 778. Это самые высокие показатели в текущем году.

29 декабря 2021 года, по данным оперштаба, заболевших было 1 тыс. 798, 30 декабря – 2 тыс. 661, 31 декабря – 2 тыс. 739.

О том, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется, 3 ноября заявил мэр Сергей Собянин, а 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней. Сейчас масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

Как заявили эксперты, серьезный рост заболеваемости коронавирусом произойдет позже, в том числе в связи с распространением новой разновидности - "омикрона". Как сообщил эпидемиолог Василий Власов, в России, особенно в Москве, происходят те же процессы, что и в Европе, где число заболевших растет.

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский пока не видит динамики в Москве, но не исключает, что дальше будет подъем заболеваемости. По прогнозу Вознесенского, если новая волна ковида и возникнет, то через 7–10 дней, пишут "Ведомости".