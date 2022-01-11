СМИ: Москву к февралю может ждать пятая волна коронавируса

11 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

СМИ: Москву к февралю может ждать пятая волна коронавируса

С конца прошлой недели заболеваемость COVID-19 в Москве растет.

Так, 6 января оперативный штаб города сообщил о 2 тыс. 357 выявленных случаях коронавируса, 7 января – уже о 3 тыс. 694, 8 января – о 3 тыс. 72, а 9 января – 3 тыс. 274, 10 января – 2 тыс. 778. Это самые высокие показатели в текущем году.

29 декабря 2021 года, по данным оперштаба, заболевших было 1 тыс. 798, 30 декабря –  2 тыс. 661, 31 декабря – 2 тыс. 739.

О том, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется, 3 ноября заявил мэр Сергей Собянин, а 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней. Сейчас масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

Как заявили эксперты, серьезный рост заболеваемости коронавирусом произойдет позже, в том числе в связи с распространением новой разновидности - "омикрона". Как сообщил эпидемиолог Василий Власов, в России, особенно в Москве, происходят те же процессы, что и в Европе, где число заболевших растет.

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский пока не видит динамики в Москве, но не исключает, что дальше будет подъем заболеваемости. По прогнозу Вознесенского, если новая волна ковида и возникнет, то через 7–10 дней, пишут "Ведомости".

Теги: Москва, коронавирус, омикрон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 963

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети