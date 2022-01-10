Замглавы МИД раскрыл детали переговоров РФ и США в Женеве

Переговоры России и США в Женеве о стратегической стабильности были сложными, прогресса по вопросу нерасширения НАТО достичь не удалось, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку", - цитирует политика РИА Новости.

Главные вопросы продолжают оставаться в подвешенном состоянии, Москва не увидела у Вашингтона понимания "императивности их решения в устраивающем нас ключе". Как подчеркнул Рябков, невступление Украины и Грузии в НАТО – вопрос национальной безопасности для России.

"Для нас это совершенно обязательно – удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 г., была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса. <...> Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО", - сказал Рябков.