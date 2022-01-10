11 Января 2022
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Происшествия Москва
Леонид Куравлев, Жорж Милославский (2018) | Фото: coub.com

Леонид Куравлёв госпитализирован с подозрением на "корону"

Актёр Леонид Куравлёв попал в больницу с подозрением на коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"85-летний актер провёл праздники в московском пансионате. 5 января у Леонида Вячеславовича появились признаки простуды и поднялась температура. Народного артиста экстренно госпитализировали в "Коммунарку". Два ПЦР-теста дали отрицательный результат. Врачи поставили диагноз "неуточненная пневмония"", - говорится в сообщении Telegram-канала "112".

Сейчас актёр находится под наблюдением врачей.

Теги: Леонид Куравлёв, коронавирус, пневмония



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