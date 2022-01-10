Экономический ущерб Казахстану от беспорядков может составить $2-3 млрд, - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем отметил, что экономический ущерб стране от беспорядков может составить $2-3 млрд, сообщили Накануне.RU в администрации главы республики.

Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на государственность Казахстана. Он добавил, что насильственные действия террористов "повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей", пострадало около 1,3 тыс. объектов предпринимательства, совершены нападения на более, чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - сказал Токаев.