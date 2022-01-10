ЮУрГУ продлевает зимнюю сессию для студентов из Казахстана

Южно-Уральский государственный университет продлевает зимнюю сессию для студентов из Казахстана, передает корреспондент Накануне.RU.

Сессия проводится в дистанционном формате.

"Для обучающихся находящихся на территории Республики Казахстан и имеющих проблемы с доступом к информационно-телекоммуникационным системам (интернет, телефон и др.) будет продлена сессия по личному заявлению", - рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

Сейчас в вузе обучается 465 студентов из Казахстана.

Напомним, во время беспорядков в стране, начиная со 2 января, власти Казахстана ограничивали работу мобильного интернета. 5 января интернет был отключен по всей стране. В настоящий момент интернет работает в нескольких городах Казахстана.