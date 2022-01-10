"Единая Россия" предложила отменить роуминг в Казахстане для российских абонентов

"Единая Россия" предложила так называемой "большой шестерке" российских операторов отменить плату за роуминг для абонентов, выезжающих в Казахстан. Предложение также направлено в Минцифры России.

Инициатива возникла после масштабного кризиса в соседней стране, из-за которого многие россияне "застряли" в Казахстане.

"Люди понесли ощутимые расходы, так как были вынуждены длительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, многократно связываться с родными и друзьями", - прокомментировал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Мы предварительно проработали наши предложения с руководством Минцифры России и получили поддержку. Рассчитываем, что уже к сегодняшнему вечеру коллеги выработают алгоритм. Важно при этом не породить возможности для злоупотреблений, как для абонентов, так и для операторов. Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией предлагается установить в пределах двух часов в сутки. Тем, кто уже оплатил роуминг, должен быть сделан перерасчет и потраченные средства зачтены при будущих платежах", - заявил депутат.