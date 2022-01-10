10 Января 2022
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Политика Украина
Даня Милохин (2022) | Фото: instagram.com/danya_milokhin

На Украине объяснили отказ тиктокеру Милохину во въезде в страну

Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину из-за того, что он не смог убедить пограничников в цели своей поездки. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, блогер отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть.

О том, что его не пустили на Украину, Милохин сообщил накануне в Instagram. Тиктокер прилетел в Киев рейсом из Стамбула, но его развернули в обратном направлении.

Напомним, весной российскому рэперу Моргенштерну был запрещен въезд на Украину на основании пропаганды наркотиков, культа насилия и жестокости. Он попал в "черный список" лиц, угрожающих украинской нацбезопасности.

Теги: украина, даня милохин



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