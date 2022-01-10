На Украине объяснили отказ тиктокеру Милохину во въезде в страну
Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину из-за того, что он не смог убедить пограничников в цели своей поездки. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, блогер отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть.
О том, что его не пустили на Украину, Милохин сообщил накануне в Instagram. Тиктокер прилетел в Киев рейсом из Стамбула, но его развернули в обратном направлении.
Напомним, весной российскому рэперу Моргенштерну был запрещен въезд на Украину на основании пропаганды наркотиков, культа насилия и жестокости. Он попал в "черный список" лиц, угрожающих украинской нацбезопасности.