В Челябинске один человек погиб в результате пожара в цехе по производству матрасов

В Челябинске один человек погиб в результате пожара в цехе по производству матрасов на улице Хлебозаводская.

Возгорание произошло сегодня днем. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Горела готовая продукция. Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ходе тушения обнаружен человек без признаков жизни, его личность устанавливается. Два человека госпитализированы.

Сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория для установления причины возгорания.