Тюменский суд отправил в колонию тракториста, задавившего пешехода

Ишимский районный суд Тюменской области отправил в колонию-поселение 40-летнего жителя поселка Заозерный, насмерть задавившего на тракторе 31-летнего пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, инцидент произошел 4 сентября 2021 года. Как следует из материалов уголовного дела, местный житель попросил фигуранта дела помочь убрать траву в тюки на покосе и предоставил ему свой трактор "Беларус 82.1". За рулем во время возвращения с покоса осужденный уже находился в состоянии алкогольного опьянения. На улице Новой в поселке при обгоне другого трактора он не убедился в безопасности маневра, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где насмерть сбил пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Суд назначил местному жителю 7 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселения, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшего 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.