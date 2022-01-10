Моргенштерн запустил свое Telegram-СМИ

Рэпер Алишер Моргенштерн объявил о запуске собственного "СМИ" – в виде Telegram-канала.

"Запустил собственное СМИ - с журналистами, инсайдерами и всеми делами. Старт неплохой для телеграма - он отдал под проект личный канал, там 400 тысяч подписчиков, галочка (метка о верифицированном канале – прим. ред.) и новое название: "не Моргенштерн". Обещает делать прогрессивно и свободно, - пишет о потенциальном конкуренте Ксения Собчак (точнее, ее Telegram-канал "Кровавая барыня"). - Если это не расклад, где парня прижали к ногтю и вынудили сделать СМИ в обмен на что-то, - рада и искренне поздравляю. Зная Моргена, у него и это отлично получится" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Канал Моргенштерна был создан в 2018 году, но не использовался, а сейчас в нем появилось объявление о запуске информационного проекта с вакансиями.

"НОВОСТЬ ДНЯ! Сегодня вылупилось на свет самое прогрессивное, ********** (правдивое), кучерявое и свободное СМИ рунета. Так как Моргенштерн признан чуть ли не иноагентом и врагом нации, наш канал никак не будет связан с этой темной и грязной личностью. Мы - НЕ МОРГЕНШТЕРН. Я МЫ - НЕ МОРГЕНШТЕРН. Добро пожаловать в прекрасное СМИ будущего, которое мы построим вместе. Пока работаем в тестовом режиме и набираем самых горячих ребят. НЕ МОРГЕНШТЕРН дает рабочие места стране!" – говорится в ироничном сообщении. На работу приглашают помимо редакторов и журналистов еще и "мемоделов" и инсайдеров.

Также канал уже поделился первой новостью: "Во Франции на Google и Meta был выписан штраф на €150 млн и €60 млн из-за того, что платформы заставляют юзеров нажимать несколько кнопок, чтобы отказаться от cookies". Сообщение всего за 15 минут собрало более3 тыс. комментариев, несколько тысяч реакций и более 40 тыс. просмотров.

Моргенштерн уже несколько месяцев находится за границей (в ОАЭ). Он уехал с отменой нескольких концертов после того, как глава СКР Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в сети, а в отношении высказываний и творчества музыканта начались проверки.