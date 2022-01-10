ВТБ завершил интеграцию тюменского Запсибкомбанка

ВТБ успешно завершил юридические процедуры по интеграции тюменского Запсибкомбанка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ВТБ-банка.

С января 2022 года финансовая организация присоединилась к БМ-Банку в рамках группы ВТБ.

Интеграцию Запсибкомбанка ВТБ проводил с 2018 года. За это время были объединены офисная сеть и продуктовая линейка, клиентам предложены современные стандарты обслуживания и технологичные цифровые сервисы. Стратегический приоритет банка – обеспечить финансовые услуги самого высокого уровня.

Клиенты с действующими продуктами Запсибкомбанка получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов БМ-Банка. Прежние реквизиты счетов Запсибкомбанка продолжат действовать еще три месяца. За это время пользователям банка необходимо перейти на новые реквизиты и уведомить об этом контрагентов.

"В рамках своей стратегии ВТБ создает универсальный банк, обладающий самыми широкими финансовыми компетенциями. Интеграция крупных компаний – всегда трудоемкий и длительный процесс, примеров которого даже на международном рынке не так много. Запсибкомбанк – признанный лидер банковской отрасли Сибири и Урала, поэтому к интеграции его бизнеса нужно было подойти очень тщательно. Нам удалось унифицировать все сервисы и продукты, объединить офисные и банкоматные сети, а самое главное – команды и клиентов двух крупных банков. Сегодня все офисы и онлайн-системы четко работают в рамках единого бренда группы ВТБ. Мы значительно усилили наши позиции на уральском рынке, предложив десяткам тысяч клиентов передовые услуги одного из крупнейших банков Европы", – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Информация по обслуживанию в БМ-Банке, включая вопросы и ответы, актуальные реквизиты и инструкции по подключению к дистанционным сервисам, доступна на официальном сайте БМ-Банка.