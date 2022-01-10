10 Января 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Российские авиакомпании возобновляют рейсы в Казахстан

Российские авиаперевозчики сегодня сообщили о намерении возобновить часть рейсов в Казахстан, отмененных из-за чрезвычайной ситуации в этой стране.

 Так, "Уральские авиалинии" намерены возобновить рейс Екатеринбург – Алма-Ата – Екатеринбург, а также полеты из столичного Жуковского в Нур-Султан. Если в столице Казахстана обстановка все эти дни была относительно спокойной, то аэропорт Алма-Аты захватывался, а затем зачищался силовиками.

Выполнять рейсы "Уральские авиалинии" намерены с 14 января.

Авиакомпания S7 вернула продажу билетов на собственные и код-шеринговые рейсы по маршруту Москва – Нур-Султан. Ранее компания отменяла рейсы в Усть-Каменогорск.

С сегодняшнего дня возобновил полеты из Москвы в Нур-Султан и "Аэрофлот". Их планируется выполнять ежедневно.

Теги: казахстан, рейсы, алма-ата, нур-султан



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