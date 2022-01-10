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Образование Свердловская область
Яков Силин (2021) | Фото: Накануне.RU

Обучение продолжается. Ректор СИНХа Яков Силин обратился к студентам из Казахстана

Обучение студентов из Казахстана в УрГЭУ-СИНХе продолжится в прежнем режиме. Об этом заявил ректор вуза Яков Силина, обращаясь к студентам-гражданам Казахстана.

"Мы хорошо понимаем те проблемы, которые на данный момент имеются в Казахстане и также прекрасно понимаем, что их решение потребует определенного времени. Но хочу успокоиться тех студентов (это более 170 человек) их родителей, близких, что никоим образом сложившаяся ситуация в республике не скажется на результатах обучения студентов. Мы постараемся сделать все для того, чтобы преодолеть создавшиеся проблемы", - заявил Силин.

По его словам, на данный момент 50 студентов уехали в республику на новогодние праздники и не могут вернуться. Именно для них будет организовано дистанционное обучение. Более того, специально для тех, у кого будут возникать трудности, на сайте университета регулярно будет размещаться необходимая полезная информация. Помимо этого там будут указаны телефоны и электронные адреса ответственных должностных лиц институтов университета.

"В последние дни мы созванивались с многими, связь не всегда есть, возникают некие текущие проблемы, но хочу сказать, чтобы не возникло желание прекратить обучение или поддавшись панике и разным слухам отложить его на какое-то время - лучше этого не делать. Программа обучения есть, все наши коллеги высококвалифицированные, опыт в дистанционном формате у нас уже 17 лет. Если на какой-то период для вас будет удобно и выгодно, мы организуем обучение именно так. При необходимости и продлим на определенный срок обучение в рамках семестра. Лекции, которые читаются в университете, записываются и их можно всегда посмотреть в дистанционном формате. Мы очень дорожим нашими добрыми, дружескими, братскими отношениями с Казахстаном", - заявил Силин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, зимняя сессия в вузе завершилась еще до Нового года, и все студенты из Казахстана ее благополучно сдали. В это же время руководство Уральского федерального университета продлило сроки сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии для студентов, находящихся в Казахстане.

Теги: Казахстан, СИНХ, Яков Силин, студенты



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