Генпрокурора просят проверить законность приватизации в 1992-96 годах

Глава партии "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов обратился к генпрокурору, требуя проверить законность приватизации в 1992-96 гг. Такой шаг политик сделал после прецедента с "Соликамским магниевым заводом".

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Сергей Миронов написал письмо на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Он указал, что 1 октября 2021 г. Генеральная прокуратура РФ подала исковое заявление к акционерам ОАО "Соликамский магниевый завод" и потребовала вернуть акции в собственность РФ. По мнению надзорного ведомства, в 1992-96 гг. было осуществлено отчуждение акций завода, преобразованного из госпредприятия, относящегося к объектам федеральной собственности, в нарушение норм действующего в период приватизации законодательства. И с учётом того, что "Соликамский магниевый завод" занимается переработкой редкоземельных материалов и радиоактивных элементов, разрешить приватизацию должно было Правительство РФ, а не региональные органы власти.

"Данная ситуация подтверждает, что не исключены случаи незаконной приватизации и других предприятий страны. Принимая во внимание экономическую важность поднимаемого вопроса, прошу рассмотреть возможность дать указание осуществить проверку всех предприятий, ранее относившихся к объектам федеральной собственности, владельцы которых осуществили приватизацию имущества в период 1992-96 гг.", - заявил Сергей Миронов.

Экономист, член фракции СРЗП в Госдуме Михаил Делягин в разговоре с Накануне.RU заявил, что приватизация в России "была массовым разграблением, и масштаб делает её преступлением против человечности без срока давности".

"Напомню, уже два объекта были деприватизированы в связи с грубейшими нарушениями при приватизации. Это "Башнефть" и "Башкирская содовая компания", когда были события в связи со священной горой Куштау. Один эпизод – случайность, но два – уже нет. Магниевый комбинат – третья, не завершённая история. Но если у нас идёт пересмотр итогов приватизации, давайте смотреть не по отдельным эпизодам, а ситуацию в целом, чтобы нам не "прилетали" Куштау и прочие конфликты. Я бы даже расширил рассматриваемые годы, потому что были залоговые аукционы, создавшие олигархию, "семибанкирщину", олигархическое устройство государственной власти, из которого мы не можем выбраться до сих пор. Но это, думаю, следующий этап", – сказал Михаил Делягин.

Напомним, иск Генпрокуратуры касался истребования в пользу государства акций "Соликамского магниевого завода" уехавшего из России Петра Кондрашова, на долю которого приходится почти 100% редкоземельной промышленности. Построенное при Сталине предприятие является старейшим действующим магниевым заводом в мире, а также производит ниобий, тантал и титановую губку.