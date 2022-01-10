МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО
МВД РФ объяснило неполадки в работе официального сайта ГИБДД обновлением программного обеспечения.
Специалисты проводят работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности, говорится в Telegram-канале МВД со ссылкой на сообщение пресс-центра ведомства.
Отмечается, что в связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции.
Планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.
Ранее сообщалось, что на сайте Госавтоинспекции произошел очередной серьезный сбой - при попытке проверить дорожные штрафы сервис выдает ошибку. Уточняется, что это происходит сразу в нескольких регионах России.
В декабре также произошел сбой в работе системы ГИБДД, в результате чего не смогли зарегистрировать автомобили и получить водительские права жители многих городов, в частности Санкт-Петербурга и Челябинска.
По официальным данным, причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещения, в результате чего серверы оказались залиты водой.