МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО

МВД РФ объяснило неполадки в работе официального сайта ГИБДД обновлением программного обеспечения.

Специалисты проводят работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности, говорится в Telegram-канале МВД со ссылкой на сообщение пресс-центра ведомства.

Отмечается, что в связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции.

Планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.

Ранее сообщалось, что на сайте Госавтоинспекции произошел очередной серьезный сбой - при попытке проверить дорожные штрафы сервис выдает ошибку. Уточняется, что это происходит сразу в нескольких регионах России.

В декабре также произошел сбой в работе системы ГИБДД, в результате чего не смогли зарегистрировать автомобили и получить водительские права жители многих городов, в частности Санкт-Петербурга и Челябинска.

По официальным данным, причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещения, в результате чего серверы оказались залиты водой.