В Прикамье до конца месяца продлили "ковидные" ограничения

В Пермском крае действующие меры борьбы с COVID-19 продлены до 31 января. Соответствующий указ губернатора опубликовала пресс-служба правительства Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее ограничения действовали до 10 января.

Посещать общественные места можно только по QR-кодам, под запретом остается работа заведений общепита 23.00 до 6.00. Невакцинированные граждане старше 60 лет должны находиться на самоизоляции.

Кроме того, с 1 февраля в Прикамье санатории обязаны принимать и размещать граждан при условии наличия сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо перенесенное заболевание при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

