Россия выделит 58 млн рублей на защиту Байконура от террористов

Россия в 2022 году существенно увеличит финансирование программы по профилактике правонарушений в городе Байконур - до 62 млн рублей. Из них 58 млн выделят на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и культуры, сообщает городская администрация.

Напомним, в Казахстане с начала года начались масштабные беспорядки во всей стране. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась.

В Байконуре был введен "синий" (повышенный) уровень террористической опасности. В городе ввели ограничение на перемещение в ночное время до 19 января и запретили розничную продажу алкоголя.

Сегодня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что обстановка в городе и на космодроме Байконур остается спокойной.