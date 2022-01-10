В бурятской колонии устроили соревнования по хоккею на швабрах

Бурятское региональное управление ФСИН неожиданно оказалось в центре скандала. Сначала ведомство опубликовало фоторепортаж с соревнований осужденных женщин по хоккею на швабрах.

Когда новость привлекла внимание СМИ и правозащитников, сообщение с сайта ГУ ФСИН исчезло, а в управлении журналистам заявили, что это был "глюк" ведомственного сайта.

"Что-то у нас сайт немножко поглючивает... новости слетают", - пояснили РИА Новости в главке.

Ранее в управлении сообщали, что не первый раз устраивают такие "веселые старты". А ассоциации с инструментом пыток и изнасилований, фигурирующим в опубликованных видеоархивах из нескольких российских колоний, сотрудников бурятского управления ФСИН не смущает.

"У каждого свои ассоциации. А так у нас осужденные не первый год играют в хоккей со швабрами. Веселые старты разнообразные устраивают, не в первый раз у нас такое проводится. Это больше развлекательное мероприятие, чем спортивное. У нас сайт в последнее время подвисает. Видимо, это неполадки какие-то. Конечно, восстановят", - цитирует представителя управления издание "Подъем".