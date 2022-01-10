"Уральские авиалинии" собираются восстановить авиасообщение с Казахстаном

Авиакомпания "Уральские авиалинии" собирается вернуться к выполнению рейсов в Казахстан уже 14 января. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

"Ближайшие рейсы запланированы по следующим маршрутам: Екатеринбург – Алматы – Екатеринбург и Жуковский – Нур-Султан – Жуковский", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что авиасообщение с Казахстаном было практически прервано из-за погромов в ряде городов республики. При этом рейсы между Нур-Султан и Москвой с 7 января выполняет национальный казахстанский перевозчик Air Astana, с 10 января их запустит "Аэрофлот". На 10 января был утвержден рейс Air Astana в "Домодедово" в 10 утра и обратный рейс в Нур-Султан в 11:50. Во "Внуково" 9 января с небольшой задержкой приземлился лайнер из Нур-Султана казахстанской авиакомпании SCAT Airlines.

Из столицы Казахстана в Новосибирск утром 9 января также прилетел борт лоукостера Fly Arystan, 10 января планировались рейсы Qazaq Air в Новосибирск, Омск и Казань. При этом отмечается, что доставка посылок и грузов почти остановилась. Сегодня задержки в среднем составляют пять дней. Тем временем, из Казахстана вывезли более 1,4 тысяч россиян.

Сегодня в КНБ заявили, что ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем, очаги террористических угроз ликвидированы, а местные правоохранительные органы задержали 7тыс. 939 человек в связи с прошедшими в стране беспорядками. По словам президента Касым-Жомарт Токаева, Казахстан пережил самый масштабный кризис за все 30 лет независимости.