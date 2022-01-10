Около 40 тысяч екатеринбуржцев встретили Новый Год в парке Маяковского

За весь период новогодних праздников парк Маяковского в Екатеринбурге принял у себя свыше 300 тыс. посетителей, 40 тыс. из которых решили встретить на территории ЦПКиО и Новый Год. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе парка.

ЦПКиО был открыт для посещения вплоть до 3 часов ночи. В это время гостей поздравлял Дед Мороз и Снегурочка, обращение президента Владимира Путина также транслировалось онлайн, а после курантов посетителей ждала музыкальная программа. На следующий же день открылись и основные активности и площадки. За первые дни новогодних каникул снежный парк посетили 324 тыс. человек, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Самыми популярными локациями ожидаемо стали Тинькофф Горка и каток "Северное сияние”. Каток принял 30 тыс. человек. Со 2 по 9 января по вечерам в медиарубке играли диджеи и музыканты, гости могли кататься и фотографироваться с аниматорами, Мисс Екатеринбург 2020 Злата Помурзина провела три открытых мастер-класса по фигурному катанию", - рассказали в пресс-службе.

С момента открытия 17-метровой горки, что приравнивается к высоте пятиэтажного дома, на ней успели прокатиться более 25 тыс. раз. Хотя для этого и приходилось отстоять немаленькую очередь. Напомним, что горка будет работать до конца марта. Стоимость одного ската - 100 рублей, однако можно приобрести и выгодные абонементы на 4 и 8 спусков, которые будут действовать на протяжении всего сезона.

Помимо снежных и круглосуточных аттракционов, посетителей парка Маяковского бесплатно развлекали актеры Коляда-театра, ЦК Верх-Исетский, оркестр Дедов Морозов под управлением Александра Павлова и другие артисты. Новогоднее настроение поддерживала и праздничная иллюминация, которая в этом году украсила все деревья центральной аллеи. Все оформление, включая светящиеся елочные игрушки и новогоднюю елку в ретро-стиле останется в парке до конца января.



"Фабрика подарков Деда Мороза и Замок призраков, которые в каникулы приняли больше 3 тыс. человек, закончили свою работу в этом сезоне, - рассказывают в пресс-службе. - Продолжают работу "Городские мастерские" (в каникулы у них было почти 300 мастер-классов на двух площадках) и фудкорты - Вкусная улица, корнеры вокруг елки и около горок, а также семейные и экстремальные аттракционы - если позволяет погода. Всю зиму можно принять участие в проекте "Сказки парка" и стать частью аудиопрогулки с исполнением желаний".

Напомним, что с 29 декабря 2021 по 9 января 2022 года ледовый городок на главной площади Екатеринбурга посетили около 600 тыс. человек. В этом году ледовый городок был построен по мотивам русских народных сказок. Он будет работать еще неделю, до 16 января.