10 Января 2022
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Общество В России
(2017) | Фото:

На сайте ГИБДД произошел очередной сбой: водители не могут проверить штрафы

На сайте Госавтоинспекции произошел очередной серьезный сбой.

Как сообщает Autonews, при попытке проверить дорожные штрафы сервис выдает ошибку. Уточняется, что это происходит сразу в нескольких регионах России.

Напомним, 18 декабря появилась информация о перебоях в оказании электронных государственных услуг ГИБДД.

Произошел сбой в работе системы ГИБДД, в результате чего не смогли зарегистрировать автомобили и получить водительские права жители многих городов, в частности Санкт-Петербурга и Челябинска.

По официальным данным, причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещения, в результате чего серверы оказались залиты водой.

Теги: гибдд, сайт гибдд, сбой



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Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2022 15:11 Мск МВД объяснило перебои в работе официального сайта ГИБДД обновлением ПО


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