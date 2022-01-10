Ни в одной из "заминированных" школ Екатеринбурга бомб не нашли

Силовики завершили проверки двух школ Екатеринбурга, получивших сообщения о минировании. Ничего опасного в учебных заведениях не нашли.

Напомним, сегодня утром ученики гимназии №161 и школы №65 были эвакуированы из своих образовательных учреждений. Это произошло после получения писем о якобы заложенных там бомбах.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования администрации Екатеринбурга, из гимназии №161 были эвакуированы 827 учеников и 53 сотрудника школы. Сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию и все помещения здания, ничего взрывоопасного не обнаружено. Занятия во вторую смену в гимназии сегодня были отменены.

В свою очередь, из школы №65 с углубленным изучением отдельных предметов эвакуировали 653 обучающихся и 47 сотрудников. После проверки силовиков никаких бомб найдено не было. В 12.00 школа возобновила свою работу.

Напомним, также похожий инцидент произошел сегодня в Перми: из-за ложного сообщения о взрыве эвакуировали элитную гимназию.