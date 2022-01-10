Ущерб бизнеса от погромов в Казахстане превысил 200 миллионов долларов

Ущерб, понесенный бизнесом в результате беспорядков в Казахстане, превышает $200 млн.

"Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила более 93,7 млрд тенге, из них на Алма-Ату приходится 92,2 млрд тенге", - подсчитали в национальной палате предпринимателей Казахстана "Атамекен". В переводе на доллары по текущему курсу это около $216 млн.

Сообщается о более чем 1,3 тыс. объектах бизнеса, пострадавших в результате погромов. Большая часть из них – предприятия торговли. Также пострадали общепит, финансовый сектор, СМИ.

Сегодня на экстренном совещании совета ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил: "По всей стране пострадало 1270 субъектов бизнеса. Разграблено более 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб, размер которого оценивает специальная правительственная комиссия".